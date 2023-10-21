Şekip Mosturoğlu’nun çocukluk hayali gerçek oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe’nin eski asbaşkanlarından Mehmet Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe’yle Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının Suudi Arabistan’da oynanmasını “Çocukluk hayalim gerçekleşti” diyerek tiye aldı.

Mehmet Şekip Mosturoğlu. Fotoğraf: AA

Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının bir süredir Suudi Arabistan’da oynanacağı tartışılıyordu.

Federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi, 10 gün önceki açıklamasında bunun gündemde olduğunu ama kesinleşmediğini dile getirmişti.

Federasyonun internet sitesinde dün maçın Suudi Arabistan’da oynanacağını resmi olarak açıklandı.

Maçı yurt dışında, üstelik de dünyanın en çağdışı ülkelerinden birinde oynatma kararı yoğun tepki çekti.

Belki de en zarif ve sarkastik eleştiri ise iki yıl TFF asbaşkanlığı, 12 yıl Fenerbahçe asbaşkanlığı yapmış avukat Mehmet Şekip Mosturoğlu’ndan geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Mosturoğlu “Çocukluk hayalimdi cumhuriyetin 100’üncü yılında süper kupa finalinin Suudi Arabistan’da oynaması. Bu rüyamın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” dedi.

Çocukluk hayalimdi cumhuriyetin 100.yılında süper kupa finalinin Suudi Arabistan da oynaması. Bu rüyamın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. — M.Şekip Mosturoğlu (@SntMSM) October 20, 2023

Terbiye sınırları içerisinde bu kadar

Mosturoğlu’nun bir takipçisi söz konusu tweet’e ilişkin “Başkanım yine pek naif dokundurmuşsunuz ama doğrudan daha doğru söylemleriniz” yorumunu yaptı.

Mosturoğlu da “Terbiye sınırları içinde bu kadar oluyor” yanıtını verdi.