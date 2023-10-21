Fazıl Say’a destek çıkan Ömer Çelik’e tepki: ‘Aynaya baksalar iyi olacak’

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, İsviçre’deki konserleri iptal edilen Fazıl Say’a destek çıkıp durumu kınamasıyla ilgili iki farklı tepki geldi. İlk tepki Türkiye’de konser ve festivallerin sık sık iptal edilmesine; diğeriyse Say’ın AKP döneminde hapis cezası almasına yönelik.
Dün, piyanist Fazıl Say’ın İsviçre’deki konserleri İsrail-Filistin savaşına ilişkin paylaşımları nedeniyle iptal edilmişti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Say’ın konserlerinin iptal edilmesini Twitter’dan yaptığı paylaşımla kınadı.
Çelik şunları kaydetti: “Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail’in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor. Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say’ın İsrail’in Filistin’deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa’daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz.”
Çelik’in açıklamasınaysa iki nedenden dolayı tepki geldi.
İlk olarak, özellikle son dönemde Türkiye’de sık sık konser ve festival iptalleri yaşanıyor. İptaller genelde dini ve iktidara yakın grupların hedef göstermesi sonucu meydana geliyor. Valilikler de çeşitli nedenlerle etkinlikleri iptal ederken son olarak Gazze için ilan edilen üç günlük yas çerçevesinde de konserler iptal edildi. Ayrıca, sanatçılara yönelik bir baskı da söz konusu.
Bunun haricinde Fazıl Say, Nisan 2013’te yani Ömer Çelik’in kültür bakanı olduğu dönemde 10 ay hapis cezası almıştı. Say, Twitter’dan Ömer Hayyam’a ait bir rubai paylaşmıştı. Mahkeme de Say’ın böylelikle ‘dini değerleri aşağıladığına’ hükmederek hapis cezası vermişti. Çelik’e yönelik ikinci tepkiyse bu nedenden dolayı geldi.
Çelik’e gelen tepkilerden bazıları şöyle: