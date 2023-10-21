Fazıl Say’a destek çıkan Ömer Çelik’e tepki: ‘Aynaya baksalar iyi olacak’

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, İsviçre’deki konserleri iptal edilen Fazıl Say’a destek çıkıp durumu kınamasıyla ilgili iki farklı tepki geldi. İlk tepki Türkiye’de konser ve festivallerin sık sık iptal edilmesine; diğeriyse Say’ın AKP döneminde hapis cezası almasına yönelik.

Ömer Çelik. Fotoğraf: AA

Dün, piyanist Fazıl Say’ın İsviçre’deki konserleri İsrail-Filistin savaşına ilişkin paylaşımları nedeniyle iptal edilmişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Say’ın konserlerinin iptal edilmesini Twitter’dan yaptığı paylaşımla kınadı.

Çelik şunları kaydetti: “Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail’in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor. Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say’ın İsrail’in Filistin’deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa’daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz.”

Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail’in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor.



Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say’ın İsrail’in… — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 21, 2023

Çelik’in açıklamasınaysa iki nedenden dolayı tepki geldi.

İlk olarak, özellikle son dönemde Türkiye’de sık sık konser ve festival iptalleri yaşanıyor. İptaller genelde dini ve iktidara yakın grupların hedef göstermesi sonucu meydana geliyor. Valilikler de çeşitli nedenlerle etkinlikleri iptal ederken son olarak Gazze için ilan edilen üç günlük yas çerçevesinde de konserler iptal edildi. Ayrıca, sanatçılara yönelik bir baskı da söz konusu.

Bunun haricinde Fazıl Say, Nisan 2013’te yani Ömer Çelik’in kültür bakanı olduğu dönemde 10 ay hapis cezası almıştı. Say, Twitter’dan Ömer Hayyam’a ait bir rubai paylaşmıştı. Mahkeme de Say’ın böylelikle ‘dini değerleri aşağıladığına’ hükmederek hapis cezası vermişti. Çelik’e yönelik ikinci tepkiyse bu nedenden dolayı geldi.

Çelik’e gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Fazıl Say’a sahip çıkmaları tabii ki olumlu. Ama bir kere aynaya baksalar çok iyi olacak. Sanatçıları tutuklayan, festivalleri yasaklayan, Fazıl Say başta olmak üzere bir çok sanatçıyı mahkeme mahkeme süründüren bir iktidarın İsviçre’yi eleştirmesinin maalesef hiçbir karşılığı,… https://t.co/QDlvaGOt8r — nesrin nas (@Nesrinnas) October 21, 2023

Fazıl Say, paylaştığı şiir için yargılandığında Ömer Çelik Kültür Bakanıydı ve ''Makul şekilde düşünen hiç kimse o ifadelerin, ifade hürriyeti kapsamına gireceğini savunamaz'' demişti.

Mesele sanatçının özgürce konuşabilmesiyse bunu hoşunuza gitmediğinizde de tanıyacaksınız. https://t.co/0cRjQmu1pj — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) October 21, 2023

“Medeniyetin tüm değerlerini yok etmek iste”yen, “karanlık bir zihniyet”!



2019 ile 2022 yılları arasında Valilikler ve AKP’li Belediye Başkanları tarafından yasaklanan Kürtçe kültür sanat etkinliklerinden bazıları…https://t.co/yxrJOqyd30 https://t.co/oBH78Dvg21 pic.twitter.com/c0r1kCroNd — Ferid Demirel (@FeridDemirel13) October 21, 2023

Yaklaşık çeyrek asırlık iktidarları boyunca sayısız konser ve etkinlik yasaklamış AKP'nin Genel Başkan Yardımcısı Çelik, "Bu şebekeler tarafından hedef alınmak her sanatçı ve aydın için onurdur" diyor.

Haklı! O onur, yıllardır boyun eğmeyen, size rağmen sözünü söylemekten… https://t.co/vy3m9GFoxi — Gökay Başcan (@Gokaybascan) October 21, 2023

Adamlar cevap olarak:



"Sen kendi ülkendeki yasaklanan konserlere, festivallere, Cumhuriyetinizin 100. Yılı etkinliklerine bak önce."



demese bari.. 🙂 — Baro 🍥 (@BaroGibi) October 21, 2023

Valilik kararıyla festivalleri yasaklananlar hangi kapsamda yasaklanıyor? onları galiba İsrail yasaklamıyor. — Başkan'ın Ruhu (@TCruhuB) October 21, 2023