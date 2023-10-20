Fazıl Say’ın İsviçre konserleri iptal: Avrupa’ya güvenim sarsıldı

Piyanist Fazıl Say’ın İsviçre’deki konserleri İsrail-Filistin savaşına ilişkin paylaşımları nedeniyle iptal edildi.

Twitter hesabından yazılı açıklama paylaşan Say, dört konserinin de organizatör firma Migros’un kararıyla iptal edildiğini belirtti.

(Diken’in notu: İsviçre’deki Migros ile Türkiye’deki Migros arasında 1975’ten beri herhangi bir bağ yok.)

“Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail-Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler” diyen ünlü piyanist şöyle devam etti:

“Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız. Ben Avrupa’da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında, güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim.”

Malesef

Barıştan yana olmak

Zor zanaat..

Filistin-İsrail konusunda bir tuhaf gelişmede bu açıdan…

Avrupa’nın ortasında iptal edilen konserlerim pic.twitter.com/ZmdjtcpOdX — Fazıl Say (@fazilsaymusic) October 20, 2023

Say, 471 kişinin ölümüne neden olan El Ehli Baptist Hastanesi’nin vurulmasından sonra Erdoğan’dan gelen mesajı övmüştü.

Erdoğan’ın “İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir” yazılı mesajını alıntılayan Say, şunları kaydetmişti:

“Tamamen aynı fikirdeyim. Teşekkürler bu sağduyulu açıklama için. Tüm insanlar bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapmalı. Netanyahu savaş suçu, soykırım, katliamlar suçundan yargılanmalıdır. Filistinlilere özgürlük. İnsanlık için. Yeter artık bu vahşet.”