Fazıl Say, ‘tüm eleştirileri göze alarak’ Erdoğan’ı övdü

Piyanist Fazıl Say, ‘tüm eleştirileri göze alarak’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğini övdü. Say’a göre Erdoğan şu ana kadar barış için en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider.

Hamas’ın saldırısıyla başlayıp İsrail’in karşılık vermesiyle alevlenen savaş sürüyor.

Say’ın görüşleri şöyle:

“Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet… Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset ‘ölüm kültürü’ vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim. Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak,; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukranya savaşında da bu bence böyleydi.”

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Bu berbat siyaseti Protesto ettiler. Bizzat şahidim.

Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak,;

Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir.



Rusya-Ukranya savaşında da bu bence böyleydi. @RTErdogan — Fazıl Say (@fazilsaymusic) October 11, 2023

Say, 15 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, hayatında yeni bir sayfa açmak istediği için artık ‘edebiyen susacağını ve fikirlerini yazmayacağını’ söylemişti.