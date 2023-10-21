Derbinin kazananı Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig’in dokuzuncu haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

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Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada Mauro Icardi’nin 26’ncı dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş’ta kaleci Mert Günok, 30’uncu dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Beşiktaş 69’uncu dakikada Chamberlain’in golüyle skoru eşitlerken, Galatasaray 82’nci dakikada Icardi’nin penaltıdan ağları havalandırmasıyla tekrar öne geçti. Kalan sürede de üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla puanını 25 çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ise 16 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular maç sonunda tribünlere giderek, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Galibiyet ‘üçlü’sünü Mauro Icardi çektirdi.

Bayern Münih maçı öncesi moral buldu

Galatasaray, Beşiktaş karşısında elde ettiği galibiyetle Bayern Münih maçı öncesinde moral buldu.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şamipyonlar Ligi A Grubu 3’üncü hafta maçında 24 Ekim Salı günü Bayern Münih’i konuk edecek.

Ligde galibiyet serisini sekiz maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son sekiz karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Kayserispor’la berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş’ı mağlup etti.

Sahasında bileği bükülemiyor

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 21 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe’de çıktığı lig karşılaşmalarında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Son 23 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 23 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32’nci haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki altı lig mücadelesini (Biri Hatayspor’a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

‘Cimbom’ bu sezon da Süper Lig’de dokuz, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde altı ve grup aşamasında iki olmak üzere çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, üç beraberlik yaşadı.

Sahasında Beşiktaş’a kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında Beşiktaş’la oynadığı son yedi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu yedi maçta altı kez mağlup ettiği Beşiktaş’la bir kez de berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise dört gol gördü.

Mauro Icardi tarihe geçti

Mauro Icardi, Beşiktaş karşısında kaydettiği gollerle Süper Lig’de Galatasaray forması altında derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, beş kez Beşiktaş, üç kez Trabzonspor ve iki kez de Fenerbahçe ağlarını havalandırdı.

Derbi maçlarda 10 kez topu filelerle buluşturan Icardi, sekiz golü bulunan Gheorghe Hagi’yi geride bırakarak, lig tarihinde sarı-kırmızılı formayla en fazla skor üreten yabancı futbolcu unvanına sahip oldu.

Bu arada Galatasaray’ın Süper Lig’de Beşiktaş’a attığı beş gol de Icardi’nin ayağından geldi.

Icardi, gol sayısını 14’e çıkardı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Beşiktaş derbisinde de sergiledi.

Beşiktaş karşısında takımının gollerini atan Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 15 resmi karşılaşmada 14 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 10, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise dört kez topu filelere gönderdi.

Öte yandan karşılaşmayı 50 bin 429 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.