Akşam Postası / 20 Kasım 2023

‘Skandal dolandırıcılık’ davası: Tutuklu Denizbank şube müdüründen yeni iddialar

‘Skandal dolandırıcılık’ davasında tutuklu eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan, kimseyi dolandırmadığını aksine dolandırıldığını, bir müşteki tarafından önüne mermi konulduğunu, skandal patlak verince bankada esir alındığını öne sürdü.

Din kültürü hocasının İTÜ’deki hızlı yükselişi: 2,5 yılda beş idari kadro

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine 2,5 yılda beş idari kadro verildi. Kendisi şu an bir personelin gelebileceği en yüksek mevkilerden biri olan daire başkanlığına vekaleten atandı.

Dink ailesinin avukatı: Samast hakkındaki yeni iddianame zamanaşımı kapsamında

Hrant Dink ailesinin avukatlarından Hülya Deveci, Dink’in tahliye edilen katili Ogün Samast hakkında hazırlanan yeni iddianamede öngörülen suçun zamanaşımı kapsamına girdiğini söyledi.

SPK başkanı: Borsadan çıkış olursa halka arzlara olan ilgide bir yavaşlama görülebilir

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, epey rağbet gören halka arzlarla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan çağrı yapmıştı: Tesla’nın Türkiye’de fabrika kurma planı yokmuş

Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci, Tesla’nın Türkiye’ye fabrika kurmak gibi bir planının olmadığını yazdı.

Bloomberg HT anketi: Faiz 250 baz puan artırılacak

Bloomberg HT’nin düzenlediği ankete katılan kurumlar, faizin 250 baz puan artırılmasını bekliyor.

Hande Baladın’ı ‘asitli tehdit’ davasında takipsizlik

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, ‘yüzüne asit atmakla’ tehdit eden Mustafa N. hakkında takipsizlik kararı verildi.

İçişleri bakanı duyurdu: Aşırı yağış ve selden dokuz kişi öldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hafta sonu aşırı yağışlar ve sel nedeniyle dokuz kişinin öldüğünü söyledi.