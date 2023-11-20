SPK başkanı: Borsadan çıkış olursa halka arzlara olan ilgide bir yavaşlama görülebilir

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, epey rağbet gören halka arzlarla ilgili açıklama yaptı.

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Eski ekonomi yönetiminin mevduat faizlerini yüksek enflasyona rağmen düşük tutması, farklı yönelimlere neden oldu. Bu yerlerden birisi de borsa.

Enflasyona karşı varlıklarını korumak isteyenlerin borsaya hücum etmesi borsanın yükselmesine neden olmuş, seçimden sonra ‘piyasanın sevdiği’ Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın ekonomi yönetiminin başına getirilmesiyle endeks neredeyse her gün rekor kırdı.

Bu sırada çok sayıda şirketin halka arz edilmesi de borsanın cazibesini artırdı.

SPK Başkanı Gönül, halka arzlarla ilgili Bloomberg’e konuştu.

Borsadan çıkış olması durumunda halka arzlara olan ilgide de bir azalma olabileceğini belirten Gönül şöyle devam etti:

*Artan mevduat faizleriyle birlikte borsadan çıkış olursa halka arzlara olan ilgide de bir yavaşlama görülebilir. Böyle bir beklentimiz yok ama piyasayı düzenlerken her şeye hazır olmak zorundayız.

*Firmalar, bu halka arz taleplerinin bir an önce yapılması için acele ediyorlar. Ama biz de halka arz yaparken, sadece dosyanın tamamlanmasına bakmıyoruz. Firmanın gereken şartları karşılayıp karşılayamadığı, piyasanın bu talebi karşılayıp karşılayamayacağı gibi etkenlere de bakıyoruz. Bazen halka arzları yavaşlatmak gerekiyor. Diyelim ki şimdi ortalama 50 halka arz yapsanız, gelecek sene ne kadar yapabileceğinizi öngörmeniz gerekir.

*(Zaten başvuru var, 50 değil de 80-90 arz yapalım demez misiniz sorusu üzerine)Yapamayız, fazla olur. Yani biz halka arzda piyasanın durumuna, konjonktürüne bakıyoruz. Başarısız bir halka arz olmasını da istemeyiz. Çok hızlı halka arz yapmak da bazen iyi bir fikir olmayabilir. Onun için şu andaki sayılarla devam edeceğiz gibi görünüyor. Yani 100 başvuru var diye, gelecek sene 100 halka arza onay çıkmaz. Bu yıl 50 civarında bitiririz, gelecek yıl talebe bakar ona göre değerlendiririz.”