Hande Baladın’ı ‘asitli tehdit’ davasında takipsizlik

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, ‘yüzüne asit atmakla’ tehdit eden Mustafa N. hakkında takipsizlik kararı verildi.

Hande Baladın. (AA)

Mustafa N. ismindeki bir Instagram kullanıcısı, Türkiye’nin Milletler Ligi’nde şampiyon olmasından üç gün sonra Baladın’ı sosyal medya üzerinden “Yüzüne asit atacağım” diyerek tehdit etmişti. Baladın’ın şikayeti üzerine saldırgan kişi tutuklanmış, ardından da serbest bırakılmıştı.

Sabah‘ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Mustafa N. hakkında takipsizlik kararı verildi.