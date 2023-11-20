Shakira vergi kaçırma suçlamasını kabul etti

Shakira lakaplı Isabel Mebarak Ripoll, İspanya’da vergi kaçırma suçlamasını kabul ederek anlaşma yoluna gitti.

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Eski Barcelonalı futbolcu Gerard Pique’le birlikte olduğu sırada bir dönem Barselona’da yaşayan Shakira, ülke yasalarına göre 183 günden fazla burada ikamet ettiği için vergi mükellefi olmuştu.

Savcılık Shakira’yı 2012-2014 yıllarında altı farklı suçla maliyeden 14,5 milyon avro (498 milyon 945 bin lira) vergi kaçırmakla suçlamıştı.

İspanya’da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardığı belirtilmişti.

Shakira hakkında sekiz yıl iki ay hapis ve toplamda 23 milyon avroya (722 milyon 430 bin lira) yakın para cezası talep ediyordu.

Shakira bugün Barselona il mahkemesine çıktı. Mahkeme kaynaklarından edinilen bilgiye göre Shakira, 2,9 milyon avroluk (91 milyon 89 bin lira) cezayı da ödemeyi kabul ederek anlaşma yoluna gitti.

Normal şartlarda, 117 kişinin tanık olarak yazıldığı davanın 12 duruşma olarak sürmesi öngörülüyordu.