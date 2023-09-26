Shakira hakkında bir suçlama daha: 8 yıla kadar hapsi isteniyordu

İspanya’da savcılık, Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında vergi kaçırma iddiasıyla yeni bir suçlamada daha bulundu.

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İspanya’da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak 2012-2014 arasında maliyeden 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira 2018’de de İspanya maliyesinden 5,3 milyon avro vergi kaçırmış.

Savcılık, ikinci suçlamayla ilgili olarak Shakira’ya şu anda ikamet ettiği Miami’den video konferans yöntemiyle ifade verme olanağı tanıdı.

Öte yandan 2012-2014 yıllarını kapsayan soruşturmayla ilgili 8 yıl 2 aya kadar hapis ve 23,8 milyon avro para cezası talep edildi. Dava 20 Kasım’da başlayacak.

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200’e yakın şahit

Toplamda 12 duruşmanın olması ve 14 Aralık’ta sonuçlanması öngörülen davada, 200’ye yakın kişinin ismi şahit olarak yazıldı.

Bir dönem Barcelona’da forma giyen eski futbolcu Gerard Pique ile birlikteliği sırasında ikametini Barselona’ya alan Shakira, 183 günden fazla İspanya’da yaşadığı için bu ülke yasalarına göre vergi mükellefi olmuştu.

Savcılığa göre Shakira, İspanya’da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesi’nden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardı.

Kolombiyalı şarkıcı avukatı aracılığıyla yürütülen ön görüşmelerde maliyeyle anlaşmayı kabul etmeyip, suçlamaları reddederek, dava yolunu tercih etmişti.