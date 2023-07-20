İspanya’da Shakira’ya ‘vergi kaçırmak’tan yeni dava

İspanya’da bir dönem yaşayan Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında vergi kaçırma iddiasıyla yeni bir dava dosyası açıldığı bildirildi.

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AA’nın İspanyol basınından aktardığına göre Barselona’daki Esplugues de Llobregat yerel mahkemesi, 2018’de gelir ve mal varlığı vergilerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Shakira hakkında dava dosyası açıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin avukatları aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Kolombiyalı şarkıcı, kendisine henüz resmi yollardan iletilmiş bir tebligat olmadığını belirtti.

Shakira, aynı mahkemede açılan diğer bir davada, İspanya’da 2012-2014’te altı farklı suçla Maliye’den 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Savcılık tarafından hakkında toplam sekiz yıl iki ay hapis ve 23,8 milyon avro para cezası talep edilen Shakira’nın yıl sonunda hakim karşısına çıkması öngörülüyor.

Vergi mükellefi olmuştu

Bir dönem Barcelona’da forma giyen eski futbolcu Gerard Pique ile birlikteliği sırasında ikametini Barselona’ya alan Shakira, 183 günden fazla İspanya’da yaşadığı için bu ülke yasalarına göre vergi mükellefi olmuştu.

Savcılığa göre, Shakira, İspanya’da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardı.