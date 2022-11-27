Shakira: Karalama kampanyası yürütüyorlar

İspanya’da, vergi kaçakçılığıyla suçlanan Kolombiyalı şarkıcı Shakira (45), savcılığın kendisine yönelik bir karalama kampanyası yürüttüğünü söyledi.

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Eylül ayında, 2012-2014 yılları arasında 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan ve sekiz yıl hapsi istenen Shakira, uzlaşmayı reddetmiş, ‘Suçsuzluğundan emin olduğunu’ ve bunun kanıtlanması için mahkemeye çıkmaktan çekinmeyeceğini duyurmuştu.

Kolombiyalı şarkıcı, Mayıs 2012’de, Barcelona kentinde bir ev satın aldığını ancak bahsedilen tarihlerde İspanya’da yaşamadığını söylese de savcılık o yıllarda eski sevgilisi futbolcu Gerard Pique ve iki oğluyla o evde yaşadığını iddia ediyor. Resmi ikametgahı Bahamalar’da görünse de o sürecin büyük kısmını İspanya’da geçirdiğini vurgulayarak ünlü şarkıcıyı vergi kaçırmakla suçluyor.

TMZ’nin ulaştığı, mahkemeye sunulan belgelere göre Shakira, olup bitenin kendisine yönelik bir karalama kampanyasından ibaret olduğunu dile getirdi. Savcılığın, masumiyet karinesini göze almadan kamu önünde kendisini suçlayarak hak ihlali yaptığını savundu.

Avukatları ünlü şarkıcının o süreçte İspanya’da yaşamadığı için vergi ödemek zorunda olmadığını da ayrıntılı bir şekilde anlattı.