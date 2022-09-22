‘Vergi kaçakçılığı’ndan sekiz yıl hapsi istenen Shakira: Borcum yok

İspanya’da, vergi kaçırmakla suçlanan, savcılığın sekiz yıl hapsini istediği Kolombiyalı şarkıcı Shakira (45), hayatının en karanlık günlerini geçirdiğini söyledi.

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2012-2014 yılları arasında 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira, uzlaşmayı reddetmiş, ‘Suçsuzluğundan emin olduğunu’ ve bunun kanıtlanması için mahkemeye çıkmaktan çekinmeyeceğini duyurmuştu.

Kolombiyalı şarkıcı, o tarihlerde İspanya’da yaşamadığını, Mayıs 2012’de, Barcelona kentinde bir ev satın aldığını söylese de savcılık o yıllarda eski sevgilisi futbolcu Gerard Pique ve oğluyla o evde yaşadığını iddia ediyor. Resmi ikametgahı Bahamalar’da görünse de o sürecin büyük kısmını İspanya’da geçirdiğini vurgulayarak ünlü şarkıcıyı vergi kaçırmakla suçluyor.

Elle dergisine konuşan Shakira, bu suçlamalar nedeniyle çok zor bir süreç geçirdiğini belirterek şunları söyledi: ”Onlara ödemem gereken her şeyi ödedim, dava açılmadan ödedim. Bugün itibariyle borcum sıfır. Sonunda bu alandaki dünyanın en büyük firmalarından PricewaterhouseCoopers’a danıştım. Bu nedenle her şeyi ilk günden beri kuralına uygun ve şeffaf yaptığımdan eminim.”

İddiaların doğruluğunu kanıtlayacak yeterli kanıt olmamasına rağmen basında karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade eden Shakira, ‘bu haksız suçlamalar karşısında uzlaşma yoluna gitmeden yargı önünde kendini aklamanın prensip meselesi olduğunu’ vurguladı.

Suçlu bulunursa Shakira hapis cezasına çarptırılabilir ve 24 milyon avro ödemek zorunda kalabilir.