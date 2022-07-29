Shakira’ya sekiz yıl hapis istemi

İspanya’da savcılık, Kolombiyalı şarkıcı Shakira (45) hakkında vergi kaçırdığı gerekçesiyle sekiz yıldan fazla hapis cezası talep etti.

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2012-2014 yılları arasında 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira, önceki gün, avukatları aracılığıyla uzlaşmayı reddetmişti. ‘Suçsuzluğundan emin olduğunu’ ve bunun kanıtlanması için mahkemeye çıkmaktan çekinmeyeceğini duyurmuştu.

Barcelona kentindeki savcılar, bu açıklamanın ardından sekiz yıl iki ay hapis ve 24 milyon avro da para cezası talep edildiğini duyururken henüz dava açıldığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Dünyada 60 milyonu aşkın albümü satılan şarkıcı, 2011’de futbolcu Gerard Pique’yle ilişkisini kamuoyuna duyurduktan sonra İspanya’ya yerleşmiş ancak 2015’e kadar Bahamalar’da vergi mükellefi olmayı sürdürmüştü.

İki çocukları olan çift haziran ayında ayrıldıklarını açıklamıştı.