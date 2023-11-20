İçişleri bakanı duyurdu: Aşırı yağış ve selden dokuz kişi öldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hafta sonu aşırı yağışlar ve sel nedeniyle dokuz kişinin öldüğünü söyledi.

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Hafta sonu fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle Zonguldak açıklarında Türk bayraklı kuru yük gemisi batmıştı.

Yerlikaya, batan gemideli 13 Türk mürettebattan birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Batan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebatla ilgili arama kurtarma ekipleri hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine sabah erken saatlerde başlamıştır. 797 arama kurtarma faaliyetlerinde görevli arkadaşımız var. 295 araç, iki uçak, bir helikopter devriye botlarımızla birlikte yoğun bir şekilde havanın müsaade ettiği ölçekte arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor.

Zonguldak Karadeniz Ereğli’de maalesef üç vatandaşımız hayatını kaybetti. Batmanda dört vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir vatandaşımız da Diyarbakır Hani’de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan bir mürettebatımızla beraber şu anda fırtına sel ve aşırı yağışlardan dolayı dokuz vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum.”