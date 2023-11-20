Ünlü aktör Joss Ackland 95 yaşında öldü

Cehennem Silahı film serisi ve Kızıl Ekim’le tanınan ünlü İngiliz aktör Joss Ackland, 95 yaşında öldü.

Fotoğraf: IMDB

BBC’nin aktardığına göre 100’den fazla filmde rol alan Ackland’ın ölüm haberini ailesi “Huzur içinde öldü” ifadesiyle duyurdu.

CS Lewis’i canlandırmıştı

1928 yılında Londra’nın Ladbroke Grove bölgesinde doğan Ackland, Londra’nın kuzeyindeki Kilburn’de büyüdü.

Çeşitli bölgesel tiyatro topluluklarında çalışarak becerilerini geliştirdi ve sonunda Londra’daki Old Vic’e katıldı.

Ackland ayrıca 1985 yapımı televizyon filmi Shadowlands’de yazar CS Lewis’i canlandırdı.

1980’ler ve 1990’lar boyunca aralarında The Mighty Ducks ve Bill and Ted’s Bogus Journey’in de bulunduğu onlarca filmde rol aldı.

2001’de BBC’ye verdiği bir röportajda, işkolik olduğu için kötü filmlerde de oynadığını söyledi.