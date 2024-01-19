Akşam Postası / 19 Ocak 2024

Hrant Dink katledilişinin 17’nci yılında aynı yerde anıldı: Seninleyiz ahparig

Gazeteci Hrant Dink, katledilişinin 17’inci yılında genel yayın yönetmenliğini yürüttüğü Agos gazetesinin eski adresi önünde binlerce kişi tarafından anıldı.

Akşener’den ‘mertçe cinayet’ tepkilerine yanıt: Namert bunlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ‘mertçe cinayet’ söylemiyle ne demek istediğini açıkladı: “Türkiye’de yaşayan insanlar Hrant Dink’te olduğu gibi sırtından vurulabiliyorsa, failleri de serbest kalabiliyorsa dolayısıyla namertlik kol geziyor demektir.”

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez Bankası (MB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 40 lira, enflasyon beklentisiyse yüzde 42.04 oldu.

Bakan Tekin fahiş zam yapan özel okulları uyarıyormuş

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, fahiş zam yapan özel okulları ‘uyarıyoruz’ dedi.

13 ilde orman alanları küçültüldü

Aralarında Muğla ve Sinop’un da olduğu 13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Konutta son dokuz yılın en düşük satışı

Türkiye’de 2023’te toplam 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı. Böylelikle 2014’ten bu yana konutta yıllık bazda en düşük satış oldu.

Kredi kartı kullanımında rekor artış

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla aralıkta yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978,3 milyar lira oldu.

Almanya’da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı yasalaştı

Almanya’da göçmenlerin uzun yıllardır beklediği çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı Federal Meclis’te onaylandı.

Sahte zeytinyağı operasyonu: 11 ton ele geçirildi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 11 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.