Fitch merkez bankalarından 2024’te ‘sert’ faiz indirimleri beklemiyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, merkez bankalarının 2024’teki faiz indirimlerin sert olmayacağını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Fitch’ten paylaşılan açıklamada, bu yılın sonunda faiz oranlarının hala Covid-19 salgını öncesi seviyelerin çok üzerinde kalacağı aktarıldı.

AA’nın açıklamadan aktardığına göre ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Britanya Merkez Bankası’ndan (BoE) ‘daha fazla’ faiz artışı beklenmiyor.

Her bir bankanın 2024 sonuna kadar sadece 75 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.

Faiz oranlarındaki değişimin yaygın olacağı ve Küresel Ekonomik Görünüm’de yer alan 20 ekonomiden 19’unda merkez bankalarının bu yıl faiz indirimi yapmasının beklendiği belirtilen açıklamada, Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımı yapmasının beklendiği kaydedildi.

‘Ilımlı’ faiz düşüşü beklentisi

Faiz indirimlerinin coğrafi genişliğinin etkileyici olacağı belirtilen açıklamada, ancak boyutları ve hızlarının son iki yıldaki agresif artışlara göre ılımlı olacağı kaydedildi.

Fed, BoE ve ECB’den 2025 sonuna kadar sırasıyla 200 baz puan, 175 baz puan ve 150 baz puanlık kümülatif indirimler beklendiği belirtilen açıklamada, Fed’in bu yıl haziran veya temmuz ayından önce faiz indirimi yapmasının beklenmediği aktarıldı.

Açıklamada, Fitch’in finansal piyasalara kıyasla faiz indirimlerinin daha yavaş olmasını beklediğine işaret edilerek, 2024 sonuna kadar Fed ve ECB’nin yaklaşık 150 baz puan, BoE’ninse 115 baz puan civarında indirim yapmasının öngörüldüğü aktarıldı.