Fitch, Fed’den hazirana kadar faiz indirimi beklemiyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) haziran veya temmuz itibarıyla faiz indirimine başlayabileceğini öngörüyor.

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AA’nın haberine göre Fitch Ratings Başkanı Ian Linnell, ABD’deki seçimlerin ekonomi politikaları açısından etkili olacağını, İsrail’in Gazze’ye devam eden saldırıları başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin piyasalar için endişe yarattığını dile getirdi.

Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de ticari gemilere saldırılarının tedarik zincirlerine etkisinin olacağını ifade eden Linnell, Rusya’nın dış politikası ve Çin’in ekonomi politikalarının yakından takip edilmesi gereken konular olduğunu söyledi.

Yeni faiz artışı beklenmiyor

Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton da kurumun Küresel Ekonomik Görünüm 2024 raporundaki tespitleri paylaştı.

Son üç aydır çekirdek enflasyonda iyileşme görüldüğünü ifade eden Coulton, “Bu da merkez bankalarının artık kendilerinden daha emin hareket edebilecekleri anlamına geliyor. Merkez bankaları politika faizini yeterince kısıtlayıcı seviyeye kadar yükseltti ve bundan sonrasında yeni bir faiz artışı beklemiyoruz” dedi.

Coulton, merkez bankalarının bu yıl faiz indirimlerine başlayacağını belirterek şöyle devam etti:

“Ancak merkez bankaları faiz indirimlerde yavaş hareket edecek. Fed’in bu yıl üç kez faiz indirimine gitmesini bekliyoruz ama haziran veya temmuzdan önce başlayacağını düşünmüyoruz.”