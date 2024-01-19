Kredi kartı kullanımında rekor artış

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla aralıkta yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978,3 milyar lira oldu.

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM), aralık ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, aralık itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 117,7 milyon, banka kartı sayısı 189,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90,0 milyon oldu.

2022 Aralık’la kıyaslandığında kredi kartı adedi yüzde 18, banka kartı adedi yüzde 12, ön ödemeli kart adediyse yüzde 26 arttı. Kart sayısıysa 397,2 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

Ödeme tutarı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla aralıkta yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978,3 milyar lira oldu. Kartlı ödemelerin 818,2 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken 142,6 milyar lirasında banka kartları, 17,5 milyar lirasındaysa ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartıyla yapılan ödemeler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 büyüdü. Banka kartıyla yapılan ödemeler yüzde 78, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemeler yüzde 128 oldu.

Toplam ödeme adedi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla aralık ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1,4 milyar oldu. Kartlı ödemelerin 809,8 milyonu kredi kartlarıyla, 525,4 milyonu banka kartlarıyla, 109,9 milyonuysa ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Kredi kartlarıyla yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24, banka kartlarıyla yüzde 15, ön ödemeli kartlarla yüzde 41 oldu.