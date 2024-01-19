Erdoğan Can Atalay’a ‘terörist’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu TİP milletvekili Can Atalay için ‘terörist’ dedi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, AKP’nin Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu.

AA’nın haberine göre “CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır” ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti.

“Bu zihniyet, 18 yıl hapse mahkum olmuş bir teröristi Meclis’e taşımak için hukukun altından tünel kazmakla kalmıyor, şimdi işi daha da ileri götürüp mahalli seçim işbirliği kisvesi altında cezaevlerindeki terör örgütü mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar.”

Ne olmuştu?

AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Can Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı verip tahliyesine hükmetmiş ancak hem yerel mahkeme hem de bu kararlara uymamıştı.

CHP lideri Özgür Özel, Yargıtay’ın AYM kararına uymamasını ‘darbe girişimi’ olarak nitelemiş ve herkesi 14 Ocak’ta Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek mitinge çağırmıştı.

Ancak PKK’nın 12 Ocak’taki saldırısı sonrasında dokuz asker yaşamını yitirince miting iptal edilmişti.