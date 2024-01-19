Hrant Dink katledilişinin 17’nci yılında aynı yerde anıldı: Seninleyiz ahparig

Gazeteci Hrant Dink, katledilişinin 17’inci yılında genel yayın yönetmenliğini yürüttüğü Agos gazetesinin eski adresi önünde binlerce kişi tarafından anıldı.

Fotoğraf: AA

Dink, İstanbul’un Şişli ilçesindeki Sebat Apartmanı’nın önünde 19 Ocak 2007’de vurularak öldürülmüştü.

Sebat Apartmanı’nın önünde bir araya gelen yurttaşlar, Dink’in öldürüldüğü noktaya kırmızı karanfil, mum ve nar bıraktı.

Alana ayrıca Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yazılı dövizler ile Agos gazetesi bırakıldı. Gazetenin olduğu binaya da üzerinde ‘Cinayet 17 yaşında’ yazılı Hrant Dink’e ait bir fotoğraf asıldı.

Sloganlar atan katılımcılara balkondan Dink’in sesinden bir konuşması dinletildi. Ardından Dink’in eşi Rakel Dink konuştu.

Rakel Dink (solda), Oya Baydar

17 yıl sonra 17 yaşındaki katil artık aranızda

Katil Ogün Samast’ın serbest bırakıldığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Dink şunları kaydetti:

“Adaleti sebatla beklediğimiz bir yıl daha geçti. Adalet yerine yine adaletsizlikle yüz yüzde kaldığımız bir yıl daha. 17 yıl sonra 17 yaşındaki katil artık aranızda. Tıpkı ‘Öldür’ diyenlerin aranızda olduğu gibi. Ne Hrant Dink cinayetinin arkasındaki karanlığı aramaktan vazgeçeceğiz ne de adalet talebimizden.”

O resmi tarihin yalanlarına karşı tabu kırıcıydı

Bu yıl balkonda anma konuşmasını ise sosyolog ve yazar Oya Baydar yaptı. Baydar, özel bir insan olan Dink’in 17 yıl önce katledildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Dostlar, Hrant’ın sevgili arkadaşları ve ailesi. Bugün bizimle burada yüreği çarpan Hrant, ezilen insanların acıları, dermanı ve vicdanıydı. Rakel’in dediği gibi, bir bebekten bir katil yaratan karanlık, Türkiye’nin vicdanını katletti. Ben size Hrant’ı anlatmak istiyorum. Burada onu anarken, güzelleme yaptığımı sanmayın. O resmi tarihin yalanlarına karşı tabu kırıcıydı. Karanlık güçler en çok tabu kırıcılardan korkarlar. Hrant’ı o yüzden vurdular.”

Dink için ayrıca Almanya’nın Berlin, Köln ve Nürnberg kentlerinde de anma etkinlikleri düzenlenecek.