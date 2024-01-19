Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir

İlk Türk astronotu ünvanını alan Alper Gezeravcı’nın uzaydaki sözlerine Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” ifadesiyle başladı.

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Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu SpaceX’e ait uzay aracı Axiom Mission 3 (Ax-3), NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğuna başlayan Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşüncelerini X hesabından canlı olarak yayınladı.

Gezeravcı şunları söyledi: “Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk’ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata’mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir.”

Türkiye’ye maliyeti 55 milyon dolar

Axiom, belli bir ücret karşılığında insanları herhangi bir güvenli roketle uzaya götürme amacı taşıyan ve esas amacı gelecekte uzay turizmini başlatmak olan özel bir şirket.

Gezeravcı’nın yolculuğunun Türkiye’ye maliyeti 55 milyon dolar.

Ax-3 misyonunda ayrıca ABD ve İspanya’yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

Astronotların eğitim süreci ABD’nin Texas eyaletinin Houston kentinde yürütüldü.