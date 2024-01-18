Akşam Postası / 18 Ocak 2024

AKP’nin adayları açıklandı: Ankara’da Turgut Altınok, İzmir’de Hamza Dağ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin 17’si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayını daha açıkladı. Ankara’da CHP’nin adayı Mansur Yavaş’a karşı AKP’nin adayı olarak Turgut Altınok yarışacak. İzmir’in belediye başkanı adayı Hamza Dağ oldu.

Lütfü Savaş ruhsat verdiği binalardan kaçının yıkıldığını bilmiyormuş: Ölçmedim

CHP’nin tartışmalı Hatay belediye başkanı adayı Lütfü Savaş, ruhsat verdiği binalardan kaçının 6 Şubat depremlerinde yıkılıp yıkılmadığını bilmediğini söyledi.

SBK davası: ABD’den Türkiye’nin yardım talebine ‘şimdilik’ ret

ABD’deki mahkeme, İstanbul 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nin Sezgin Baran Korkmaz (SBK) davasıyla ilgili yardım talebini erteledi. Gerekçe olarak da ABD’de devam eden yargılamayı gösterdi ve ‘talep edilen bilgilerin verilmesi halinde bu yargılamanın olumsuz etkilenebileceğini’ belirtti.

Büyükçekmece belediyesine ‘rüşvet operasyonu’: 20 gözaltı

CHP’li Büyükçekmece belediyesinde başkan yardımcısı dahil 20 kişi ‘rüşvet operasyonu’ kapsamında gözaltına alındı.

KKM hesaplarından bir ’50 milyar’ daha gitti

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 528 milyar liraya geriledi.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, dalgalı bir seyir izliyor.

Yeni başsavcılar belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Ankara başsavcılığına Gökhan Karaköse, İstanbul Anadolu başsavcılığına Zafer Koç getirildi.

LPG’ye zam

LPG’nin litre fiyatına 40 kuruş zam geldi.

TÜİK: Kadınlar erkeklerden daha az maaş alıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kadınlar erkeklere göre daha düşük ücrete çalışmak zorunda kalıyorlar.

Başakşehir, İsrailli futbolcu Eden Karzev’e yol verdi

Başakşehir Futbol Kulübü, disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Eden Karzev’in kariyerini yurt dışında sürdürmesine karar verildiğini duyurdu.

Pakistan İran’ı vurdu

İran, Pakistan’ın sınır bölgesinde bir köye düzenlediği füze saldırısında üç kadın ve dört çocuğun öldüğünü duyurdu.

Ekvador’da canlı yayın baskınını soruşturan savcı öldürüldü

Ekvador’da, 10 Ocak’ta ‘TC Television’ kanalına yapılan saldırıyı soruşturan savcı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Grönland saatte 30 milyon ton buz kaybediyor

Araştırmalara göre Grönland, iklim değişikliği nedeniyle saatte ortalama 30 milyon ton buz kaybediyor.