Lütfü Savaş ruhsat verdiği binalardan kaçının yıkıldığını bilmiyormuş: Ölçmedim

CHP’nin tartışmalı Hatay belediye başkanı adayı Lütfü Savaş, ruhsat verdiği binalardan kaçının 6 Şubat depremlerinde yıkılıp yıkılmadığını bilmediğini söyledi.

Fotoğraflar: AA / Düzenleme: Diken

6 Şubat 2023’teki çifte depremlerde en ağır yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Dönemin belediye başkanı Lütfü Savaş’tı. CHP Savaş’ı yeniden aday gösterince eleştirilerin hedefi olmuştu.

Bir ay önce Hatay için “Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savaş’ın anketlerde en çok oy alan kişi olduğunu öne sürüp “Alternatif bulamadık” demişti.

Eleştirilerin odağındaki Savaş sessizliğini ilk Habertürk ekranlarında bozmuştu. Savaş şimdi de Sözcü‘den İsmail Saymaz’a konuştu.

Yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans’ın müteahhidine kefil olan Savaş, binanın yıkılma nedenini açıklardan müteahhidi bir kez daha sorumlu tutmadı: “Deprem 110 saniye sürdü. Dört fay kırıldığı için dikey ve yatay dalga geldi. Burada; bir, deprem yönetmeliği sorgulanmalı. İki, teknik adamı olmayan belediyeye ruhsat hakkı veriyorsunuz.”

Saymaz’ın soruları ve Savaş’ın yanıtları şöyle:

Sizin sorumluluğunuz yok mu?

Olmaz olur mu?

2009’dan beri Hatay’da belediye başkanısınız.

Ama yapı kullanım iznini sadece beş yıl verdim.

Büyükşehir’de?

Büyükşehir’in yetkisi yok. Vermedim. Verenlerin çoğusu AK Partili. Bütün yıkımlar Lütfü Savaş’a ait olabilir mi?

Ovada yapılaşmaya müsaade etmedim. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ben Antakya Belediye Başkanı’yken başladı. 80 kişi öldü. Çoğusu bebek ve çocuk… Yoğun bakımda öldüler. Ovanın ortasında yapıldı. TOKİ yaptı. İzni Tarım Bakanlığı verdi.

Sizin de katıldığınız ve altın makasla açılan Güçlü Bahçe konutları var, 68 kişiye mezar oldu.

İznini Antakya Belediyesi verdi, benimle alakası yok.

Orada ne geziyorsunuz?

Davet ettiler, gittim.

Ruhsat verdiğiniz kaç bina yıkıldı?

Bilemem, ölçmedim.

Suçum var mı yok mu, siz karar verin.