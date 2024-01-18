Avrupa’nın atık ihracatında Türkiye yine ‘lider’

Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu Eurostat, 2022’de ihraç edilen 32 milyon ton atığın en fazla Türkiye’ye gönderildiğini açıkladı.

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Türkiye 2022’de AB’de en fazla geri dönüştürülebilir plastik atık ithal eden ülkelerin arasında da birinci olmuştu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Eurostat, Türkiye’nin 12,4 milyon tonluk hacimle toplam atık ihracatının yüzde 39’unu aldığını kaydetti.

İkinci en büyük varış noktası 3,5 milyon ton atık alan Hindistan olurken, onu 2 milyon tonla Birleşik Krallık, 1,6 milyon tonla İsviçre, 1,6 milyon tonla Norveç, 1,6 milyon tonla Mısır takip etti.

Pakistan’a 1,2 milyon ton, Endonezya’ya 1,1 milyon ton, Fas ve Amerika Birleşik Devletleri 800 biner ton atık ihraç edildi.

AB’den ihraç edilen tüm demirli metal atıkların neredeyse üçte ikisini (yüzde 60) oluşturan 10,7 milyon ton Türkiye’ye ihraç edildi.

Ayrıca 4,9 milyon ton, yani AB’nin atık ihracatının yüzde 15’ini oluşturan önemli miktarda kağıt atığı da Türkiye’ye gönderildi. Toplam kağıt atığı ihracatının yüzde 30’unun varış noktası olan Hindistan bu alanda ilk sırayı aldı.