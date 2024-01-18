Yeni başsavcılar belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Ankara başsavcılığına Gökhan Karaköse, İstanbul Anadolu başsavcılığına Zafer Koç getirildi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

HSK Birinci Dairesi’nin kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Ahmet Akça’nın yerine Ankara başsavcılığına Ankara Batı başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu başsavcısı İsmail Uçar’ın yerine de Antalya başsavcısı Zafer Koç getirildi.

Ankara Batı başsavcılığına Ankara başsavcıvekili Mustafa Gökçe, Antalya başsavcılığına da Antalya başsavcıvekili Yakup Ali Kahveci atandı.