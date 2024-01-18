KKM hesaplarından bir ’50 milyar’ daha gitti

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 528 milyar liraya geriledi.

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Eski ekonomi yönetimi, yüksek enflasyona rağmen faizi düşürmüştü. Bu nedenden dolayı enflasyon daha da yükselmiş, döviz fırlamıştı. Yönetim, dövizi frenlemek için piyasa dışı yöntemlere başvurmuştu.

Bu yöntemlerden birisi de KKM. Bu uygulamada hesap sahiplerine faiz tutarı ve kur farkı ödeniyor. Bu da bütçeden karşılanıyor. Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, KKM’nin 2022’deki toplam yükünü 181,5 milyar lira olarak hesaplamıştı.

Yeni ekonomi yönetimiyse son dönemde KKM varlıklarının azaltılması için girişimlerde bulunuyor, TL mevduatı destekliyor.

KKM hesaplarındaki toplam tutarsa genelde her hafta yükselirken 18 Ağustos haftasından beri düşüşte.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre 18 Ağustos haftasında KKM hesaplarındaki toplam tutar 3 trilyon 407 milyar 948 milyon lirayken bu tutar 5 Ocak haftasında 2 trilyon 576 milyar 457 milyon liraya kadar düştü.

KKM’deki para 12 Ocak haftasındaysa 2 trilyon 528 milyar 954 milyon liraya geriledi.