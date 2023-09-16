Akşam Postası / 16 Eylül 2023

Erdoğan: Avrupa Birliği’yle gerekirse yolları ayırabiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye raporuyla ilgili “Avrupa Birliği, Türkiye’den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği’nin Türkiye’den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz” dedi.

Eğitim bakanı: Mülakatla ilgili bambaşka bir yapıyı getiriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarına yapılması planlanan mülakatla ilgili, “Öğretmenler KPSS sonrasında mülakat notuna göre atanıyorlar. Biz şöyle bir mekanizma geliştirmek istiyoruz, KPSS skoru, onun yüzdelik dilimini alacağız yüzde 50. Yüzde 50 de mülakat performansını alacağız arkadaşımızın. Yüzde 50-50 planlıyoruz” dedi.

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

AA anketi: Faiz 500 baz puan artırılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30’a çekileceğini tahmin ediyor.

Selin vurduğu Libya’da kolera tehlikesi

Sel felaketinin binlerce kişinin ölümüne neden olduğu Libya’da kolera gibi salgın hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor.

Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,36 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,48, avro/TL yüzde 0,02 ve altının gram satış fiyatı yüzde 0,60 eğer kazandı.

Eski yıldız futbolcu Gareth Bale, golf oyununa oynanabilir karakter olarak eklendi

Eski yıldız futbolcu Gareth Bale, ‘PGA Tour 2K23’ adlı video oyununa oynanabilir bir karakter olarak eklendi.

Beşiktaş’ın borcu 6,7 milyar lira

Beşiktaş Kulübü’nün borcunun, 6 milyar 696 milyon 974 bin 534 lira olduğu duyuruldu.

Kadın futbolcuyu dudağından öpen eski federasyon başkanı hakkında uzaklaştırma kararı

Dünya Kupası kutlamaları sırasında kadın futbolcu Jenni Hermoso’yu dudağından öpen eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında uzaklaştırma kararı verildi.