DSÖ: Libya’nın Derne kentinde 9 bin kişi kayıp

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), selin vurduğu Libya’nın Derne kentinde 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: AA

DSÖ’den paylaşılan yazılı açıklamada, Libya’ya yaklaşık 250 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak (29 ton) tıbbi malzeme gönderildiği belirtildi.

Temel tıbbi ekipman ile ilaç, ameliyat malzemesi ve ceset torbalarından oluşan malzemelerin bugün Bingazi kentine ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Derne kentinde hala 9 bin kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Libya’yı vuran Daniel kasırgasının yol açtığı seller ve Derne’de iki barajın yıkılması nedeniyle şimdiye kadar en az 3 bin 930 kişi yaşamını yitirmişti.

Ancak ölü sayısı hakkında çelişkili açıklamalar var. Uluslararası Kızıl Haç Bingazi’ye 5 bin ceset torbası gönderirken, Derne’nin Belediye Başkanı Abdül Moneim el-Gheithy, 19 ila 20 bin kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğini söylemişti.

Ayrıca ülkedeki uzmanlar bölgede kolera gibi salgın hastalıkların yayılmasından endişe duyduklarını paylaşmıştı.