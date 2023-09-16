Selin vurduğu Libya’da kolera tehlikesi

Sel felaketinin binlerce kişinin ölümüne neden olduğu Libya’da kolera gibi salgın hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor.

Fotoğraf: AA

Libya’yı vuran Daniel kasırgasının yol açtığı seller ve Derne’de iki barajın yıkılması nedeniyle şimdiye kadar en az 3 bin 930 kişi yaşamını yitirdi. Ancak ölü sayısı hakkında çelişkili açıklamalar var. Uluslararası Kızıl Haç Bingazi’ye 5 bin ceset torbası gönderirken, Derne’nin Belediye Başkanı Abdül Moneim el-Gheithy, 19 ila 20 bin kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi.

DW Türkçe’nin haberine göre ülkede salgın hastalıkların ortaya çıkmasından endişe ediliyor. Bölgedeki uluslararası yardım kuruluşları, özellikle Derne kentinde insanı durumu ‘felaket’ diye nitelendirerek koleranın yayılabileceği uyarısında bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden yapılan açıklamada, yardım çalışmalarında yaşanan kaosa dikkat çekilerek, “Burada yardımların koordine edilmesi elzem” ifadesi kullanıldı.

BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de Cenevre’de yaptığı açıklamada, ‘hayatta kalanların kolera endişesi ve temiz içme suyu eksikliği nedeniyle acilen barınma, gıda ve temel tıbbi bakıma gereksinim duyduğunu’ belirtti.