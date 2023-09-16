Erdoğan: Avrupa Birliği’yle gerekirse yolları ayırabiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye raporuyla ilgili “Avrupa Birliği, Türkiye’den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği’nin Türkiye’den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz” dedi.

Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: AA

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gideceği ABD’ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

AP 2022 raporunda yer alan Türkiye’nin AB’ye katılım süreciyle ilgili ifadeler hakkındaki değerlendirilmeleri sorulan Erdoğan, “Değerli arkadaşlar benim değerlendirmemi çok açık net öğrenmek istiyorsanız, Avrupa Birliği Türkiye’den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği’nin Türkiye’den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz” dedi.

AP’nin bu yılki raporunda Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin ‘radikal bir rol değişikliği’ olmaması durumunda yeniden başlatılmayacağı belirtildi. AP, Türkiye’nin ısrarla istediği Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda da ‘insan hakları ve temel özgürlüklere saygı, iyi komşuluk ilişkileri ve Ek Protokolün tüm AB üyesi devletleri kapsayacak şekilde uygulanması koşullarının’ yerine getirilmesi gerektiğini aksi taktirde güncellemenin yapılmayacağını kaydetti.