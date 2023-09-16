Gözaltında kötü muamele: Adli tıp işkenceyi altı yıl sonra araştıracak

CANAN COŞKUN

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kötü muamele yasağını ihlal ettiklerine hükmettiği altı polisle ilgili yeniden açılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu (ATK) altı yıl önce yaşanan kötü muamelenin izlerini ilk defa araştıracak. Savcılığa yazı yazan ATK, kötü muameleye maruz kalan Aydın Aydoğan’ın tıbbi belgeler ve son altı ay içinde çekildiği vesikalık fotoğrafla birlikte kuruma gönderilmesini istedi.

ATK’nin 31 Temmuz’da soruşturmayı yürüten Bakırköy başsavcılığı memur suçları soruşturma bürosuna yazdığı yazıda, Aydoğan’ın maruz kaldığı kötü muameleyle ilgili mütalaa düzenlenebilmesi için bazı belgeler istendi. Yazıda, Adli Tıp 2’nci İhtisas Kurulu tarafından Aydoğan’ın kötü muameleyle ilgili gördüğü tedavilerin grafileri, muayene bulguları, konsültasyon notları, epikriz raporları, tetkik ve tedavi evraklarının ilgili sağlık kuruluşundan veya Aydoğan’dan temin edilmesi istendi.

Yazıda, söz konusu eksikler giderildikten sonra Aydoğan’ın temin edilen evraklar ve son altı ayda çekilmiş bir vesikalık fotoğrafla birlikte ATK’ye gönderilmesi istendi.

Aydın Aydoğan

Ne olmuştu?

2013’teki Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz kapsülüyle yaralanan Aydın Aydoğan, 30 Kasım 2017’de Gezi Parkı eylemleriyle ilgili sözlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduktan iki hafta sonra evinin yakınlarında sivil polis aracı tarafından durdurulmuştu.

Polisler ona ismiyle hitap ederek hakkında şikâyet olduğunu söylemiş, kendilerini takip etmesini istemişti. Aydoğan, polisleri takip ederken kalabalığın bulunduğu alana girmiş, polisler durunca o da durmuştu. O anda güvenlik şeridi çekili alanda bomba ihbarı yapılmış bir araç olduğunu fark etmişti.

Aydoğan, kendisini oraya götüren polislerin fotoğrafını çekmek isterken başka bir polis tarafından tartaklanarak yere düşürülmüştü. Dövülerek ters kelepçeyle gözaltına alınan Aydoğan, bir araca bindirilip önce Yenibosna’daki Kocasinan Polis Merkezi’ne, oradan da Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

Adli muayenede darp tespiti

Polisler, Aydoğan’ı Erdoğan hakkındaki şikâyetinden vazgeçmesi ve kendilerinin hazırladığı ifadeyi imzalaması için tehdit etmişti. Bomba ihbarı yapılan aracı oraya kendisinin getirdiğini kabul etmesi için zorlanan Aydoğan, sağlık problemleri olduğunu belirtmesine rağmen iki gün boyunca dövülmüş ve tehdit edilmişti. Adli tabiplik tarafından verilen raporda Aydoğan’ın dişlerinde, belinde, ayak ve el bileklerindeki darp izleri kayıt altına alınmıştı. Aydoğan, yaşadıklarından dolayı şikâyetçi olsa da dosya takipsizlik kararıyla kapatılmıştı. Aydoğan da dosyayı AYM’ye taşımıştı.

AYM kararına rağmen terfi ettirildi

AYM, Nisan 2022’de Aydoğan’ın başvurusuyla ilgili hak ihlali kararı verince polislere de soruşturma yolu açılmıştı. Bakırköy Başsavcıvekili Ekrem Aydıner’in yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet, şüpheli polislerin bazılarının adresine ulaşamamış, ifade veren şüpheli polisler de “Hatırlamıyorum” demişti. Şüpheli polislerden Kenan Şaban Süzgün’ün de AYM kararından dört ay sonra Kasım 2022’de 1’inci sınıf Emniyet müdürü yapıldığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle Süzgün’ün de aralarında yer aldığı 52 emniyet müdürünün görev yeri değiştirilmişti.

Bakanları aklayan savcı polisleri de akladı

Savcı Aydıner, yeniden açılan soruşturmayı 31 Mart 2023’te kapatmıştı. Takipsizlik kararında, polis merkezinden olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının istendiği, ancak kameraların teknik özelliği gereği en fazla bir ay süreyle kayıt tuttuğundan bunlara ulaşılamadığı belirtilmişti. Takipsizlik kararıyla birlikte savcı Aydıner’in Aydoğan’ı muayene eden doktor yerine başka bir doktoru tanık olarak dinlediği ortaya çıkmıştı. Aydıner, AYM kararına göre Aydoğan’a polislerin teşhisini de yaptırmadığı gibi, olayla ilgili mütalaa hazırlaması için dosyayı da ATK’ya göndermemişti. Savcı Aydıner, geçmişte hükümet yetkililerinin isminin karıştığı 17 Aralık soruşturmasını da kapatmıştı. Aydıner ‘21 Soruda FETÖ’nün siyasi ayağı’ kitapçığı sebebiyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve 17 MYK üyesi hakkında da fezleke hazırlamıştı.

Takipsizlik kararı kaldırıldı

Aydoğan takipsizlik kararına itiraz etmiş, itirazı Bakırköy 4’üncü Sulh Ceza Hâkimliği 1 Haziran’da değerlendirmişti. Hâkimlik, AYM kararını hatırlatarak dosyanın ATK’ye gönderilerek Aydoğan’ın iddia ettiği tarih ve saatlerde gözaltındayken yaralanıp yaralanmadığının tespit edilmesi gerektiğini belirtmişti. AYM kararına göre Aydoğan’a polislerin teşhisinin de yaptırılması gerekiyordu. Bu gerekliliği hatırlatan hâkimlik, takipsizlik kararını kaldırmıştı.

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