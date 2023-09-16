Kadın futbolcuyu dudağından öpen eski federasyon başkanı hakkında uzaklaştırma kararı

Dünya Kupası kutlamaları sırasında kadın futbolcu Jenni Hermoso’yu dudağından öpen eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Tartışmaları neden olan öpücük.

İngiltere’yi 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası’nın sahibi olan İspanya’da, madalya töreni esnasında Luis Rubiales, Jenni Hermoso’yu dudağından öpmüştü.

Rubiales önce görevinden uzaklaştırılmış, sonrasında da istifa etmişti.

Rubiales dün de ‘cinsel taciz ve zorlama’ suçlamaları dolayısıyla açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Madrid’deki Ulusal Mahkeme’ye gitmişti.

BBC’nin aktardığına göre Rubiales hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Rubiales, Hermoso’ya 200 metreden fazla yaklaşamayacak.

Ne olmuştu?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın 20 Ağustos’taki finalinde İngiltere’yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı’nın Sidney’de maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales’in bazı hareketleri tepki almıştı.

Rubiales, İspanya’nın maçı kazanmasının ardından madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso’yu dudağından öpmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden alınan Rubiales’in istifa etmesi için İspanya’da siyasi, hukuki ve sosyal baskı yapılıyordu. Rubiales önce istifa etmeyeceğini dile getirse de sonrasında, baskılara dayanamayarak istifa etti.

Hermoso da Rubiales’i savcılığa şikayet etmişti. Rubiales dün Ulusal Mahkeme’ye ifade vermişti.