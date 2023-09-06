Hermoso, tartışmalı öpücüğü mahkemeye taşıdı

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı’nın futbolcularından Jennifer Hermoso, şampiyonluk töreninde kendisini dudağından öpen ve bundan dolayı geçici olarak görevden alınan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’i savcılığa şikayet etti.

Tartışmaları neden olan öpücük.

İngiltere’yi 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası’nın sahibi olan İspanya’da, madalya töreni esnasında Luis Rubiales, Jenni Hermoso’yu dudağından öpmüştü.

Tartışmaları alevlendiren bu olaydan sonra FIFA disiplin komitesi, Rubiales’i disiplin soruşturmasının sonucunu beklemek üzere 90 gün süreyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

İspanyol hükümeti, kadın oyuncular, futbol kulüpleri ve diğer yetkililerin yoğun baskısı altında olan Rubiales, istifa etmeyeceğini belirtmişti.

AA’nın haberine göre Hermoso, olaydan 17 gün sonra savcılığa başvurdu.

Başkent Madrid’deki Ulusal Mahkeme Savcısı Marta Durantez’e dün gittiği ortaya çıkan İspanyol futbolcunun, söz konusu dudaktan öpme olayı sırasında rızasının olmadığını belirterek, Rubiales hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Mahkeme kaynakları, savcılığın Hermoso’ya, istediği takdirde ‘cinsel taciz’ suçlaması da yapabileceğini belirttiği, İspanyol futbolcunun ilerleyen günlerde bu suçlama için de başvuru yapabileceği ileri sürüldü.