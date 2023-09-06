İspanya’da kadın futbolcuyu dudağından öpen federasyon başkanını destekleyen antrenör görevden alındı

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), federasyon başkanının dünya kupası kutlamaları sırasında futbolcu Jenni Hermoso’yu dudağından öptüğü için görevden uzaklaştırılmasından 10 gün sonra, kadın milli takımı antrenörü Jorge Vilda’yı görevden aldı.

Reuters’ın aktardığına göre Vilda’nın yerine asistanı Montse Tome getirildi ve böylelikle kadın milli takımının ilk kadın antrenörü oldu. RFEF yaptığı açıklamada, kendisinin 2018’den beri Vilda’nın yardımcı antrenörü olduğunu ve o zamandan beri ‘milli takımın büyümesinde kilit bir role sahip olduğunu’ söyledi.

Ne olmuştu?

İngiltere’yi 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası’nın sahibi olan İspanya’da, madalya töreni esnasında İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in futbolcu Jenni Hermoso’yu dudağından öpmüştü.

FIFA disiplin komitesi de Rubiales’in açılan disiplin soruşturmasının sonucunu beklemek üzere 90 gün süreyle görevlerinden uzaklaştırıldığı açıklamıştı.

İspanyol hükümeti, kadın oyuncular, futbol kulüpleri ve diğer yetkililerin yoğun baskısı altında olan Rubiales, istifa etmeyeceğini belirtmişti.

İspanya Kadın Milli Takımı oyuncuları da Rubiales’i protesto ederek, milli maçlara çıkmayacaklarını duyurmuştu.

Federasyon başkanını desteklemişti

İspanya milli takımı, teknik direktörün görevden alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada bu konuya değinmedi ve herhangi bir gerekçe paylaşmadı.

Vilda’nın, Rubiales’in en yakınlarından biri olduğu biliniyordu.

Ayrıca, Vilda ve erkek milli takım antrenörü Luis de la Fuente, istifa etmeyi reddeden Rubiales’in önce arkasında durmuş ancak baskılara dayanamayarak daha sonrasında kınamışlardı.