Eğitim bakanı: Mülakatla ilgili bambaşka bir yapıyı getiriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarına yapılması planlanan mülakatla ilgili, “Öğretmenler KPSS sonrasında mülakat notuna göre atanıyorlar. Biz şöyle bir mekanizma geliştirmek istiyoruz, KPSS skoru, onun yüzdelik dilimini alacağız yüzde 50. Yüzde 50 de mülakat performansını alacağız arkadaşımızın. Yüzde 50-50 planlıyoruz” dedi.

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Bakan Tekin, CNN Türk Hafta Sonu Programı’nda Hakan Çelik’in gündemle ilgili sorularını yanıtladı. Tekin’in daha önce yaptığı “Öğretmen alımlarında mülakat devam edecek” açıklaması eleştirilere sebep olmuştu. Tekin, mülakat sistemiyle ilgili ‘detayları’ açıkladı.

Tekin, şöyle konuştu:

*Biz dedik ki, yeni dönemde öğretmen istihdam politikasını, öğretmen yetiştirme sürecini revize etmemiz gerekiyor. Yani çoktan seçmeli bir sınavla öğretmen atamanın yeterli olmadığını, öğretmen arkadaşlarımızın üniversiteye, lisans programına tercih sıralamasından başlayıp lisans eğitimi esnasındaki ilave kazanımlarına kadar; yani bir öğrencimiz yabancı dil kursuna gidiyorsa, bir sosyal sorumluluk projesi yapıyorsa ilave ya da üniversite bünyesindeki Erasmus gibi uluslararası ya da ulusal projelere dahil oluyorsa bunların hepsinden bir portfolyo oluşturalım ve böyle bir süreç başlatalım dedik. Öğretmen yeterlilikleri belgesi ve ardından Öğretmen Yetiştirme Strateji Belgesi’ diye belgeler yayınladık. Bunlar devletin o dönemki kurumlarında yoğun olarak tartışıldı. Mülakat dediğimiz de şöyle bir şeydi orada bu konu gündeme geldiğinde bütün bu süreci izleyip sonucunda bir komisyon önünde öğretmen adayımızın kendisini değerlendirdiği bir süreçti. Fakat sonrasında 15 Temmuz olunca mevzu sadece mülakat ve güvenlik araştırmasıyla sınırlandırılmak zorunda kaldı.

*(Mülakat gibi mülakat ifadesiyle ilgili) Orada kastettiğim şey şuydu; şu ana kadar uygulanmakta olan mülakat, KPSS skoru notunun aynısını mülakat komisyonları veriyor. Yani adaletsiz… Çünkü, kurulmaya çalışılan sistem, tam olarak kurulamadığı için böyle bir problem var.

*Öğretmenler KPSS sonrasında mülakat notuna göre atanıyorlar. Biz şöyle bir mekanizma geliştirmek istiyoruz, KPSS skoru, onun yüzdelik dilimini alacağız yüzde 50. Yüzde 50 de mülakat performansını alacağız arkadaşımızın. Yüzde 50-50 planlıyoruz. Biz aslında mülakatla ilgili bambaşka bir yapıyı getiriyoruz. Dolayısıyla bu eleştiriyi yapanların da biraz bu konuları bilerek eleştirmesi gerekiyor. Yüzde 50-50 yaptığımızda mülakatla ilgili de hazırladığımız kılavuzu atama takvimi belli olduğunda bunları kamuoyuyla paylaşacağız.

*Ben inançlı bir insanım. Hiç tanımadığım bir insanın lehine bir tasarrufta bulunmak için bununla ilgili olarak kul hakkı yemeyi düşünecek bir insan değilim. Sayın cumhurbaşkanımız da bize defalarca böyle söylemişti bu kurguyu ilk yaptığımızda. Bu sistemde üzerinde en çok durduğumuz şey kul hakkı yemeden, herhangi bir adaletsizliğe, herhangi bir ideolojik kayırmaya müsaade etmeden bunu yapabilmek. Dolayısıyla bunu yapacağımız için komisyon üyeleri, karşısına çıkacak aday listesiyle ilgili herhangi bir bilgisi olmayacak. Adayın, hangi komisyonda mülakata gireceğine dair bir bilgisi olmayacak. Bu sınavın öncesinde alacağımız tedbirler.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimden yaklaşık bir ay önce “Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağım” demişti.

Önceki eğitim bakanı Mahmut Özer de, seçimden iki gün önce öğretmen atamalarıyla ilgili “Mülakat olmayacak artık. KPSS puanı ile hızlıca atamalarını gerçekleştireceğiz. Tek kriter KPSS puanı olacak” demişti.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk’e açıklamalarda bulunan Tekin’se öğretmen alımlarında mülakatların devam edeceğini, ‘mülakatları mülakat gibi yapmaya’ karar verdiklerini dile getirmişti.