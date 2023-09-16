Eski yıldız futbolcu Gareth Bale, golf oyununa oynanabilir karakter olarak eklendi

Eski yıldız futbolcu Gareth Bale, ‘PGA Tour 2K23’ adlı video oyununa oynanabilir bir karakter olarak eklendi.

Real Madrid ve Galler milli takımının eski futbolcusu, 34 yaşındaki Bale, bu yılın başında futbol kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. Bu kararından sonra profesyonel golf turnuvalarına sık sık katılmaya başladı.

Electronic Arts’ın FIFA 14 video oyununun kapağında Lionel Messi’yle birlikte yer alan eski Galler kaptanı, artık kendisi tarafından özel olarak tasarlanan bir parkur içeren PGA Tour 2K23’e eklendi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda “Ben Gareth Bale. Burada PGA Tour 2K23 için taranıyorum” dedi.

Introducing….. @GarethBale11 to @PGATOUR2K @2K , available as a playable pro TODAY! 🔥



Play through his custom designed course, The Elevens Club, and complete in-game challenges to earn rewards for your MyPLAYER in #PGATOUR2K23. 🏌️ pic.twitter.com/kj48CNxQ8L — 2K United Kingdom (@2K_UK) September 14, 2023

Bale’nin golf sevgisi yeni değil. Futbolculuk zamanında da golf sevgisini saklamıyordu. Hatta futboldan çok golfle ilgilendiğinden dolayı eleştirilere de maruz kalıyordu. Örneğin 2019’da Real Madrid’de oynarken Bale, bir kutlama sırasında taşıdığı bayrakta “Galler. Golf. Madrid. Bu sırayla” yazıyordu.