Gareth Bale, 33 yaşında futbolu bıraktı

Kariyerini Amerikan Birinci Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles’ta sürdüren Gareth Bale, aktif futbol hayatını noktaladı.

Gareth Bale. (Reuters)

Galler Milli Futbol Takımı’nın da kaptanı olan Bale, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada şunları dedi: “Dikkatlice ve uzun süre düşündükten sonra hem kulüp hem de milli takım kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Sevdiğim sporu yapma hayalimi gerçekleştirdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum”

33 yaşındaki Bale, en skorer (41 gol) ve en fazla maça çıkan (111) futbolcusu olduğu Galler Milli Takımı’nı bırakmanın, kariyerinin açık ara en zor kararı olduğunu belirtti.

Southampton altyapısından yetişen Bale, Tottenham’da altı sezon oynadıktan sonra 2013’te 101 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid’e giderek adından söz ettirmişti.

Bale, UEFA Şampiyonlar Ligi’ni 5 kez kazandığı Real Madrid’de yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyememişti.