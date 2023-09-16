Kalp atışlarınız size ne anlatmaya çalışıyor?

Kalple ilgili semptomlar biraz sinir bozucu olabilir. İster zorlu bir tenis maçından sonra, ister gece yatağınızda uzanırken göğsünüzde veya vücudunuzun başka bir yerinde kalp atışlarınızı hissetmek, Google’da “Hastalığım ne?” aramalarına yol açabilir.

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Kalp çarpıntıları (hızlı, çarpıntı şeklindeki kalp atışları) yaşamın bir parçası. Peki bir şeyler ters mi gidiyor yoksa sadece derin nefes almamız mı gerekiyor, bunu nasıl anlarız? wellandgood.com sitesindeki haber, kalp atışınızı hissetmenin ve duymanın ne zaman ‘normal’ olduğunu, ne zaman doktor için randevu almanız gerektiğini anlatıyor.

Egzersiz sırasındaysa normaldir

ABD’deki Morristown Tıp Merkezi’nden kardiyolog Dr. Anjali Dutta’ya göre spor salonuna gittiğinizde kalbinizi duymak sadece yaygın değil, aynı zamanda beklenen bir şey. Özellikle de egzersizinizin en yoğun olduğu sırada bunu fark etmeniz son derece normal: “Kaslarınızın daha fazla oksijene ihtiyacı var, bu da kalbinizin kanınızı damarlarınıza pompalamak için daha hızlı atacağı anlamına geliyor.“

Dr. Dutta’ya göre, kalp atış seslerinizi duymayla birlikte göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi veya bilinç kaybı gibi başka belirtiler ortaya çıkarsa, ya da egzersizi bitirdiğiniz halde hala kalp atışınızı hissediyorsanız/duyuyorsanız, doktora başvurabilirsiniz.

Dinlenirken kalp atışınızı duyuyorsanız…

Diyelim yatağa girdiniz, kalp atışınızın hızlandığını hissetmeye başladınız. Dr. Dutta, bunun mutlaka endişelenecek bir şey olmadığını söylüyor: “Birkaç saniyeden dakikaya kadar sürüyorsa, dinlenirken kalp atışınızı hissetmeniz/duymanız normaldir. Sağlığınız için önemli bir endişe yoktur. Stres, kaygı, dehidrasyon, artan kafein alımı, anormal tiroid seviyeleri ve anemi gibi çeşitli nedenler olabilir.”

Uyku pozisyonu da etkiler

Beverly Hills Kardiyovasküler Kardiyoloji Direktörü Dr. Sam Setareh de uyku pozisyonunuza dikkat çekiyor ve çoğu kişi için en rahat uyku pozisyonu olsa bile “Yan tarafa doğru eğilmiş veya kıvrılmış bir duruşla uyumak, iç basıncı artırarak çarpıntılara yol açabilir” diyor.

Peki ne zaman doktora görünmeli? Dr. Dutta bunun yanıtını şöyle veriyor: “Günde birkaç kez, art arda birkaç gün veya birkaç dakikadan uzun sürdüğünü fark ederseniz, randevu almak için harekete geçebilirsiniz.”

Vücudunuzun diğer yerlerindeyse…

Kalp atışınızı fark etmek veya hissetmek yeterince sarsıcıdır. Peki ya karnınız ya da kulağınız gibi beklenmedik yerlerde hissederseniz? Dr. Dutta, “Semptomlar bu bölgelerden herhangi birinde ortaya çıkabilir” diyor ve önemli bir endişe nedeni olmadığını belirtiyor.

İnsanların göğüste veya kulakta aritmi (düzensiz kalp atışı) fark etme olasılığının daha yüksek olduğunu belirten Dr. Dutta şöyle devam ediyor:

“Ancak iyi haber şu ki, kalbinizin çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz bir ritimle attığını hissetmediğiniz sürece çoğu zaman durum böyle değildir. Belirtileriniz sık sık ortaya çıkıyorsa aritmi olasılığı daha yüksek olabilir. Durum buysa, doktorunuz sizinle daha fazla test ve tedavi hakkında konuşabilir.”

Kalp çarpıntısı ve aritmilere ne sebep olur?

Kalbinizin göğsünüzde (veya midenizde veya kulaklarınızda) rahatsız edici bir şekilde çarpmasına neden olabilecek birçok şey var. Dr. Setareh olası nedenler arasında uyku apnesi, anksiyete veya stres, depresyon, dehidrasyon, elektrolit dengesizlikleri, diyet hapları, psödoefedrin içeren burun dekonjestanları, nikotin, alkol, kafein ve daha fazlasını sıralıyor.

Dr. Setareh, elektrolit dengesizlikleri konusuna şöyle açıklık getiriyor: ”Çarpıntı ve aritmilere yol açabilecek en yaygın elektrolit dengesizlikleri magnezyum ve potasyumla ilgili olanlardır. Magnezyum açısından zengin bazı atıştırmalıklar arasında avokado ve bitter çikolata bulunuyor. Yeterli potasyum almak için muz ve tatlı patatesleri unutmayın.”

Ya kalbinizi her zaman duyarsanız?

“Bir kişi efor harcamadan kalp atışlarını duyuyorsa, bu nabızlı kulak çınlamasının bir işareti olabilir” diyen Dr. Satareh, şunları söylüyor: “Nabızlı kulak çınlaması, insanların nabzını kulaklarında duymasına neden olan nadir bir kulak çınlaması şeklidir. Ses yüksek veya yumuşak olabilir ve kalp atışınızla aynı anda gerçekleşir. Nabızlı çınlamanın çeşitli sebepleri olabilir; çoğu oldukça iyi huylu, diğerleri potansiyel olarak tehlikeli. Bu durumda en iyi seçenek – tahmin ettiğiniz gibi – doktorunuza danışmaktır.”