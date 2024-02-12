Akşam Postası / 12 Şubat 2024

TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Gökhan Zan oldu.

Mehmet Şimşek: Konut arzı artırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını, yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını söyledi.

TÜİK’e göre işsizlik yüzde 8,8

Türkiye’de işsizlik oranı, Aralık 2023’te bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,8 oldu.

Sağlıkta şiddet hız kesmiyor: Plastik cerrahi asistanının el parmaklarını kırdılar

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi asistan hekimi, hasta yakını tarafından darp edildi ve sağ el parmakları kırıldı.

Doğuş Otomotiv başkanı: Sektörde yüzde 30 daralma bekliyoruz

Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu otomotiv pazarında yüzde 30 daralma beklediklerini açıkladı.

Borsa İstanbul’da iki hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Tek rakibi Viagra: ‘Zayıflama ilacı’ Wegovy yok satıyor

Hollywood’un yeni zayıflama sırrı diyabet ilaçları. Elon Musk ve birçok ünlünün kullandığı, sosyal medyada fenomenleşen Wegovy bu ilaçların başında geliyor. BBC’nin haberine göre Wegovy şu anda o kadar popüler ki tek rakibi Viagra.

Meteoroloji 22 ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) üç ili turuncu, 19 ili sarı kodla uyardı.

Anket: ABD’li seçmen Biden’ı başkanlık için ‘çok yaşlı’ buluyor

ABD’de yapılan en son ankete göre seçmenlerin 5’te 4’ünden fazlası Başkan Joe Biden’ı bir dönem daha başkanlık yapamayacak kadar yaşlı olduğu görüşünde.

Dünya rekortmeni maratoncu trafik kazasında öldü

Dünya rekortmeni Kenyalı maratoncu Kelvin Kiptum trafik kazasında öldü.

Dubai’de ‘uçan taksi’ dönemi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai’nin dünyada uçan taksi hizmeti verecek ilk şehir olduğunu duyurdu.