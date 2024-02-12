Doğuş Otomotiv başkanı: Sektörde yüzde 30 daralma bekliyoruz

Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu otomotiv pazarında yüzde 30 daralma beklediklerini açıkladı.

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Önceki ekonomi yönetimi altında yüksek enflasyona rağmen faizler indirilmiş ve vatandaşlar yatırımlarını korumak için alternatif alanlara yönelmişti. Bu alanlardan birisi de otomobildi. Özellikle ikinci el araç fiyatları, yükselen döviz kuru ve birinci el tedarik zincirlerindeki aksaklıklardan dolayı katlandıkça katlanmış ve hatta bazı dönemlerde birinci el araç fiyatlarını bile geçmişti.

Yeni ekonomi yönetiminin ‘rasyonel politikalara’ geçmesiyle politika ve mevduat faizleri artmış, parasını korumak isteyenler için yeni yatırım alanları açılmıştı. Bununla birlikte ekonomi yönetiminin otomobil satışlarıyla ilgili getirdiği bazı kısıtlamalar otomobile talebin git gide azalmasına neden oldu.

Şimdiyse uzmanlar, otomotiv piyasasında daralma bekliyor.

Bloomberg HT’ye konuşan Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu otomotiv pazarında yüzde 30 daralmak beklediğini dile getirdi.

Bilaloğlu şunları söyledi:

*2023, Türkiye otomotiv pazarı olarak tarihi rekor seviyede kapatıldı. İlk çeyrekte hala daha bir arz talep dengesizliği vardı. Talep yüksekti. Aynı zamanda yatırım aracı olarak da tercih edildi çünkü finansal enstrümanlar enflasyona karşı korunmayı sağlayamıyordu. Birinci elde araç bulunamamasından dolayı ikinci elde fiyatlar olmaması gerektiği gibi arttı. Son çeyrekteyse arz talep dengesi yavaş yavaş yerine oturmaya başladı.

‘Beklentimiz pazarın yüzde 30 civarında daralacağı yönünde’

*Hükümetin koyduğu programlarda açık açık söyledikleri şekilde, bu yıl hedeflerden bir tanesi ekonomiyi yavaş yavaş soğutmak. Ocak ayında satış rakamları bir önceki Ocak ayına göre yine arttı ama bunun temel sebebi ÖTV’siz satış yapılabilecek araç sayısının ciddi şekilde artması.

*Öte yandan bizim beklentimiz bu sene için toplam pazarın Avrupa gibi yüzde 30 civarında daralacağı yönünde gerçekleşiyor. 1,3 milyonluk bir pazardan yüzde 30 daralma dediğinizde 800 binlik bir pazardan bahsediyoruz. 800 binlik bir pazar da Türkiye için kötü bir pazar büyüklüğü değil diyebiliriz