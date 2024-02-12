Almanya Trump’ın NATO sözlerini ‘tehlikeli’ buldu

Almanya, eski ABD başkanı Donald Trump’ın ‘NATO’ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğu’ ifadelerini ‘sorumsuzca ve tehlikeli’ olarak nitelendirdi.

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Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olma yarışında açık ara önde gözüken Trump, Güney Carolina’daki kampanya mitinginde bir NATO ülkesinin liderinin “Faturamızı ödeyemezsek ve Rusya bize saldırırsa ne yaparsınız?” diye sorduğunu ve ona “Sizi korumaya gelmeyiz. Hatta Rusya’nın dilediğini yapması için onları teşvik ederim” dediğini aktarmıştı.

Trump’ın açıklamasına tepkiler geliyor. AA’nın haberine göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO’nun koruma vaadinin kayıtsız şartsız geçerli olduğunu söyledi.

Scholz, Trump’ın tepki çeken sözlerini hatırlatarak şunları dedi:

“Güncel olaydan dolayı şunu net bir şekilde söylemeye izin verin; NATO’nun karşılıklı yardım garantisinin herhangi bir şekilde göreceleştirilmesi sorumsuzca ve tehlikelidir. Hiç kimse Avrupa’nın güvenliğiyle oynayamaz ve pazarlık yapamaz.”