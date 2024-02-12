Tek rakibi Viagra: ‘Zayıflama ilacı’ Wegovy yok satıyor

Hollywood’un yeni zayıflama sırrı diyabet ilaçları. Elon Musk ve birçok ünlünün kullandığı, sosyal medyada fenomenleşen Wegovy bu ilaçların başında geliyor. BBC’nin haberine göre Wegovy şu anda o kadar popüler ki tek rakibi Viagra.

Fotoğraf: Novo Nordisk

Wegovy’nin üreticisi, Danimarka menşeili Novo Nordisk Avrupa’nın en değerli şirketi. Yıllarca insulin üretmeye odaklanan şirket, 2004’te ‘semaglutid’i geliştirmesiyle beraber yeni bir döneme girdi.

Wegovy’nin aktif maddesi semaglutid, kan şekerini kontrolüne yarıyor, iştahı azaltıyor ve tokluk hisi sağlıyor. Semaglutid tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ilaç Ozempic’in de aktif maddesi. Ozempic’se dünyada en çok satılan diyabet ilacı.

Diyabet ve obezite ilaçlarına talep öngörülemeyen oranda arttı. Wegovy için talep o kadar fazla ki Novo Nordisk arzda zorlanabilir. 2023’te satıyı beşe katlandı.

Bir araştırmaya göre Wegovy ile kilonuzun yüzde 10’undan kurtulmak mümkün. Fakat bulantı ve kusma gibi yan etkileri olabiliyor. Ayrıca ilacı bırakan çoğu hasta verdiği kiloları geri alıyor. Bunlar ilacın popülerliğini ve satışlarını etkilemiyor. Hastalar kilo alma riskini göze almadığı için ilaca devam etmeyi tercih edebiliyor.

Wegovy’nin hedefi obeziteyle savaşmak. Fakat mükemmel olarak algılanan ince vücuda sahip olmak isteyen herkesin ilgisini çekiyor.

Gerçekten kilo sorunu yaşayan insanlar ilaca erişmekte zorlanıyor. Çünkü çok pahalı ve sigorta tarafından karşılanmıyor. Fiyatının yüksekliği, tedavi süresinin belirsizliği ve talep artışı sigorta şirketlerini ürkütüyor.

İlaç şu anda Danimarka, İzlanda, Almanya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika ve Britanya’da satılıyor.

ABD’de Wegovy’nin liste fiyatı 1349 dolar (yaklaşık 42 bin lira). Bu, bir aylık dozun fiyatı.