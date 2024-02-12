Danıştay İBB’yi haklı buldu: Atatürk Havalimanı millet bahçesi ihalesi iptal

Danıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) temyiz isteği üzerine Atatürk Havalimanı millet bahçesi ihalesinin iptaline oybirliğiyle karar verdi.

Fotoğraf: Mimarlar Odası

İBB, Atatürk Havalimanı arazisiyle ilgili çevre düzeni ve plan değişikliğine itiraz etmişti. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine açılan davada yürütmenin durdurulması ve iptali istenmişti.

İBB’nin TOKİ ile bakanlığa açtığı davayı Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi 7 Eylül 2023’te karara bağlamıştı. İdare Mahkemesi, ihalede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmişti.

İBB, Ankara idare mahkemesinin bu kararını temyize götürmüştü.

ANKA’nın haberine göre İBB’nin temyiz başvurusuyla ilgili kararını veren Danıştay 13’üncü Dairesi, davanın idare mahkemesi tarafından reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığını kaydetti.

İdare mahkemesinin kararını bozan Danıştay 13’üncü Dairesi, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere kesin olarak ihalenin iptaline oybirliğiyle hükmetti.