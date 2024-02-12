Mehmet Şimşek: Konut arzı artırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını, yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını söyledi.

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Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

Kasım 2018’de 475,07 olan ‘gerçek kira’ endeksinin Kasım 2023’te 1888,02 değerine ulaştığını belirten Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.

Şimşek, Eylül 2023’te yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının ekimde yüzde 7,91’e, kasımda yüzde 5,97’ye ve aralıkta yüzde 4,48’e gerilediğini ifade ederek belirterek şunları dedi: “Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır.”