Dubai’de ‘uçan taksi’ dönemi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai’nin dünyada uçan taksi hizmeti verecek ilk şehir olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Dubai Medya Ofisi

Dubai Medya Ofisi’nin Twitter’dan konuya ilişkin açıklamasında pilot ve dört yolcu taşıma kapasitesine sahip uçan taksinin sıfır emisyonlu olduğu kaydedildi.

. @HHShkMohd witnesses the signing of agreement to launch aerial taxis in #Dubai by 2026. The signing took place on Day 0 of the World Governments Summit. pic.twitter.com/VAN9RayJFr — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 11, 2024

Maksimum uçuş menzili 161 kilometre, maksimum hızı da saatte 320 kilometre olan uçan taksinin Dubai Uluslararası Havaalanı yakınında, şehir merkezindeki Downtown’da, Dubai Marina’da ve Palm Jumeirah’da olmak üzere toplam dört istasyonu olacağı aktarıldı.

Açıklamada, Dubai Uluslararası Havaalanı arası ile Palm Jumeirah arası 45 dakika olan yolculuk süresinin uçan taksiyle 10 dakikaya ineceğine işaret edildi.

Uçan taksi hizmetinin 2026’ya kadar başlaması planlanıyor.