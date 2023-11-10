Akşam Postası / 10 Kasım 2023

Erdoğan’dan Yargıtay’a destek: AYM birçok yanlışları arka arkaya yapar hale geldi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararını tanımayan Yargıtay’a destek çıktı.
Bahadır Erdem İyi Parti’den istifa etti
İYİ Parti’de Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem partisinin ‘yerel seçimlerde tüm iller için aday çıkarma kararını desteklemediğini’ söyleyerek istifa etti.
Durmuş Yılmaz İYİ Parti’den istifa etti
Kavala: Casusluk suçlamasının beni hapiste tutmak için yaratıldığı biliniyor
Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen insan hakları aktivisti ve iş insanı Osman Kavala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Osman Kavala Sorosçudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir” sözlerine tepki gösterdi.
Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi
Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay’ın getirildiğini açıkladı.
Burak Yılmaz Beşiktaş’tan istifa etti
İsrail karşı saldırıda: 11 bin 78 Filistinli öldü
İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bin 78’e yükseldi.
Biden, Gazze’de ateşkesin ‘mümkün olmadığını’ söyledi
Uluslararası suç örgütü lideri Türkiye’de yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Kompanio Bello’ adlı marihuana örgütünün kırmızı bültenle aranan elebaşı Dritan Rexhepi’nin, İstanbul’daki ‘Kartel Operasyonu’nda yakalandığını bildirdi.
Arda Güler yine sakatlandı
Arda Güler, henüz Real Madrid formasını giyemeden üçüncü kez sakatlandı.