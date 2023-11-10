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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 10 Kasım 2023

Erdoğan’dan Yargıtay’a destek: AYM birçok yanlışları arka arkaya yapar hale geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararını tanımayan Yargıtay’a destek çıktı.

Bahadır Erdem İyi Parti’den istifa etti

İYİ Parti’de Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem partisinin ‘yerel seçimlerde tüm iller için aday çıkarma kararını desteklemediğini’ söyleyerek istifa etti.


Durmuş Yılmaz İYİ Parti’den istifa etti

Üniversiteliler kıskaçta: Barınamıyoruz Hareketi’ne ‘günde en az 80 ihbar geliyor’

Kavala: Casusluk suçlamasının beni hapiste tutmak için yaratıldığı biliniyor

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen insan hakları aktivisti ve iş insanı Osman Kavala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Osman Kavala Sorosçudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir” sözlerine tepki gösterdi.

Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi

Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay’ın getirildiğini açıkladı.

Burak Yılmaz Beşiktaş’tan istifa etti

Meme kanseri riskini artıran yeni bir etken saptandı

İsrail karşı saldırıda: 11 bin 78 Filistinli öldü

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin sayısı 11 bin 78’e yükseldi.

Biden, Gazze’de ateşkesin ‘mümkün olmadığını’ söyledi

Uluslararası suç örgütü lideri Türkiye’de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Kompanio Bello’ adlı marihuana örgütünün kırmızı bültenle aranan elebaşı Dritan Rexhepi’nin, İstanbul’daki ‘Kartel Operasyonu’nda yakalandığını bildirdi.

Ben beğendim oldu! Michelin’in Türkiye’de yaptığı bu mudur?

Arda Güler yine sakatlandı

Arda Güler, henüz Real Madrid formasını giyemeden üçüncü kez sakatlandı.

Locarno Film Festivali İstanbul’da

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Akşam Postası / 10 Kasım 2023

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