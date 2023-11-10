Eski Merkez Bankası başkanı ve eski milletvekili Durmuş Yılmaz İYİ Parti’den istifa etti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz “İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım, bilgilerinize” dedi.
Yaramazlara biraz batar!
Eski Merkez Bankası başkanı ve eski milletvekili Durmuş Yılmaz İYİ Parti’den istifa etti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz “İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım, bilgilerinize” dedi.
Eski Merkez Bankası başkanı ve eski milletvekili Durmuş Yılmaz İYİ Parti’den istifa etti.
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