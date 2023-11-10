Kavala: Casusluk suçlamasının beni hapiste tutmak için yaratıldığı biliniyor

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen insan hakları aktivisti ve iş insanı Osman Kavala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Osman Kavala Sorosçudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir” sözlerine tepki gösterdi.

Osman Kavala. Fotoğraf: AA

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların 25 Nisan 2022’de yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Kavala, bugün itibarıyla 2 bin 201 gündür hapiste.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında “Osman Kavala Sorosçudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir” demişti.

Bahçeli’nin bu sözlerine tepki gösteren Osman Kavala şunları dedi: “MHP Genel Başkanı, benim ‘Sorosçu ve casus’ olduğumu söylemiş. George Soros’la Açık Toplum Vakfı’nın diğer yönetim kurulu üyelerininkinden farklı bir ilişkim olmadığını daha önce çeşitli vesilelerle anlatmıştım. Casusluk suçlamasının ilk Gezi davasının beraatle sonuçlanmasının ardından beni hapiste tutmak için yaratılmış olduğu biliniyor. Alenen yasalarımıza aykırı bir şekilde kurgulanmış olan bu çirkin suçlama çürütüldü ve düşürüldü. Hukuksuzlukla malul iddiaların siyaseten kullanılması, en başta demokrasi kültürümüze zarar verir. Bunlar, yargıda düşman hukuku uygulamalarını meşrulaştıran, düşman algısını besleyen söylemlerdir.”